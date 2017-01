Montag, 02 Januar 2017 | 01.002

Der Po-litische Film ... Kino Queer gesehen ...

The Children's Hour ... Infame ...

ein Klassiker des Queer Cinema aus dem Jahr 1961 ...



der nichts von seiner Aktualität verloren hat ...

eher im Gegenteil ...



zwei Lehrerinnen an einer puritanischen Schule in der Provinz ...

geraten ins soziale Abseits und den seelischen Ausnahmezustand ...



als eine Schülerin ihnen ein lesbisches Verhältnis unterstellt ...

und sich das rumspricht ...



das mit dem sozialen Abseits hat sich inzwischen wohl erledigt ...

eher im Gegenteil ...



das mit dem seelischen Ausnahmezustand dafür sicher nicht ...

eher wohl verdoppelt ... differenziert ...



mit Audrey Hepburn und Shirley MacLaine ...

Miriam Hopkins ... Fay Bainter ... und anderen ...



es ist der zweite und wesentliche gelungenere Versuch von William Wyler ...

das Stück von Lilian Hellman zum Thema Homosexualität zu bearbeiten ...



seinerzeit mit Miriam Hopkins in der Rolle der Martha ...

und Merle Oberon in der Rolle der Karen ...



in Kooperation mit der Kinothek Asta Nielsen ...

Heide Schlüpmann und Nils Daniel Peller ...



Pupille ... Kino in der Uni Frankfurt am Main ...

www.pupille.org ...



*



das Parlamentaristische Europa ...

Deutsche die Europäische Ratspräsidentschaft ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Sinn und Würde ...









