Sonntag, 01 Januar 2017

Das Wort der Pfarrerstochter zum Neujahr 2017 ...

nach der Geburt ist vor der Geburt ...

hat glaube ich auch Jesus Christus schon gesagt ...



denn anders macht ja die Botschaft von der Auferstehung ...

und dem dann Ewigen Leben keinen Sinn ...



wo Glaube und Glauben Raum gewinnt ...

das ist wie spezielle und allegemeine Relativitätstheorie ...



zur Zeit kommt heute ein neuer Tag hinzu ...

der Beginn eines ganzen neuen Jahres ...



und auch der Raum weitet sich entsprechend ...

der Raum ist nicht rund wie die Erde sondern unendlich ...



das Universum ist zwar ein in sich geschlossenes System ...

aber kein abgeschlossenes Gefängnis ...



und auch nicht einfach so nach oben offen wie die Richterskala ...

sondern dynamisch ...



und vielleicht so gar alles in allem auch noch mobil ...

bzw umgekehrt reziprok proportional digitalisiert ...



*



das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...

das Po-litische Thema ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...









