Der Merkel'sche Lifestyle ... und 'ihr' so genannter Politikstil ...

'Wer bin ich ... und wenn ja wieviele' ... ?

dieser Buchtitel ist anscheinend das Motto von Angela Merkel ...



ständig betont sie ...

daß sie vor lauter Hilflosigkeit nicht weiß ... was sie machen soll ...



und wenn sie es wüßte ...

vor lauter Mittellosigkeit nicht wirklich etwas tun könnte ...



statt dessen sollen immer andere was tun ... vor allem Ruhe halten ... Waffenruhe ...

und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe gewähren ...



und das paßt nunmal schon rein zeitlich nicht zusammen ...

die Zeit mit ungehindertem Zugang für politisches Handeln hat sie verschlafen...



mit der absehbaren Folge ... daß die Gegenseite dann Krieg spielen will ...

und da kann man nicht einfach sagen ... das dürft Ihr jetzt nicht ...



und dann sagt sie noch ... es sei wichtig ... innersyrische Gespräche aufzunehmen ...

um die Einheit Syriens zu erhalten ...



das ist genau das was die Bürger sich auch in Deutschland wünschen ...

die Aufnahme innerdeutscher Gespräche zur Herstellung (!) der Einheit Deutschlands ...



