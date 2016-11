Mittwoch, 30 November 2016 | 48.335

Der so genannte Populismus in Europa ...

bzw Was die neuen Rechten so stark macht

das ist vor allem die Schwäche von allem was nicht 'rechts' ist ...

das ist die kriminelle Intelligenz und Energie von Angela Merkel ...



das ist die Verweigerung des 'Rechts'-Schutzes (!!!) durch Andreas Voßkuhle ...

den Präsidenten des Bundesverfassungserichts ...



es ist aber unter vielen anderen auch ...

daß Spiegel Online (zum Beispiel) so blöde Artikel schreibt wie gerade wieder ...



daß die von dpa dann einfach so weiter verbreitet werden wie gerade wieder...

daß das Volk ständig (!!!) absichtlich systematisch verblödet und irre-'geführt' (!) wird ...









