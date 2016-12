Donnerstag, 29 Dezember 2016 | 52.364

Deutsche und ... Juden ...

wenn man die Juden fragt ...

warum sie egentlich immer noch so hartnäckig und keineswegs eben nachhaltig ...



an ihrem völlig anachronistischen und sinnlosen ...

durch die Zeitläufte längst überholten und widerlegten Judentum festhalten ...



wissen sie keine Anwort ...

außer ... das haben wir halt schon immer so gemacht ...



das ist so ... ungefähr ...

wie wenn man den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts fragt ...



was er unter einem demokratischen und sozialen Staat versteht

und wie er speziell zum Widerstand und zur Abhilfe steht ...



bzw daraus folgend allgemein zur Verfassung und zum Recht ...

da kriegt man auch nur hilfloses Schulterzucken und Kopfschütteln ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und Juden ... in Deutschland ... in Israel ... in der Nähe im Osten ... in der Ferne der Welt ...

das Po-litische Thema ... Migration und Integration ...









