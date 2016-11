Montag, 28 November 2016 | 48.333

Der Politische Film ...

zum zehnten Mal vergibt das Parlamentarische Europa in diesem Jahr ...

seinen Film-Preis ... den LUX Film Prize ...



die drei Finalisten waren diesmal ...

As I open my eyes ... von Leyla Bouzid ...



My life is a courgette ... von Claude Barras ...

Toni Erdmann ... von Maren Ade ... die den Preis gewonnen hat ...



zum letzten Mal hat Präsident Martin Schulz den Preis in Strasbourg überreicht ...

