Dienstag, 27 Dezember 2016 | 52.362

Die Politische Oper zwischen den Jahren ...

'Ezio' ...

von Christoph Willibald Gluck ...



ein Musterbeispiel für Intrigen und Mißbrauch ...

wie er auch am Hofe von Angela Merkel üblich ist ...



für Kriminalität und institutionalisierten Wahnsinn ...

der durch Geschäftigkeit und In-sich-Geschäfte das Ganze trägt ...



unter der musikalischen Leitung des italienischen Dirigenten Simone Di Felice ...

und Cecilia Hall in der Rolle der Fulvia ... Regie Vincent Boussard ...



morgen ... zum letzten Mal in dieser Spielzeit ... Oper Frankfurt am Main ...

www.oper-frankfurt.de



*



das Parlamentaristische Europa ...

Deutsche und ... die Slowakische Ratspräsidentschaft kurz vor der Übergabe an ...



das Pol-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Rechte und Würde ...Wohl und Wehe ... Drohen und Wenden ...









