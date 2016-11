Dienstag, 29 November 2016 | 48.334

Die Festliche Oper ...

- 23. Festliche Opern-Gala für die Deutsche Aids-Stidtung ...

als eine der wichtigsten Charity-Events der Bundeshauptstadt ...

ist die Opern-Gala der Deutschen Oper Berlin ...



künstlerisch wie gesellschaftlich ...

aus dem Berliner Kultur-Leben ... nicht mehr wegzudenken ...



und ist insofern ein schauerliches Abbild davon ...

daß politische Events ...



wie zum Beispiel die mehr oder weniger festlichen Gipfelkonferenzen im Kanzleramt

handwerklich und wirtschaftlich ...



für das politische Leben bzw die politische Gestaltung der Bundesrepublik ...

praktisch überhaupt keine Rolle mehr spielen ...



und in fataler Weise an frühere derartige bzw absolut abartige Events erinnern ...

wie zum Beispiel die Wanndee-Konferenz 1942 ... - 2017 = 75 ! ...



mit anderen Worten ...

im Prinzip und am Prinzip ... hat sich überhaupt nichts geändert ...



die Dinge lassen sich fast blaupausenartig 1 zu 1 übertragen ...

man braucht nur Namen auszutauschen ... Orte ... Themen ... und eben die Events ...









