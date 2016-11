Dienstag, 29 November 2016 | 48.334

Die Politische Oper ... Die Entführung aus dem Serail ...

natürlich will niemand Angela Merkel aus dem Kanzleramt entführen ...

um sie zu heiraten ...



so verrückt ist nun doch wieder niemand ...

denn in den Umfragen ...



ist sie zwar mmer wieder die beliebteste deutsche Politikerin ...

es zeigt sich aber auch ... daß das eine sehr schwierige Beziehung ist ...



Mozart dagegen ist es gelungen ...

unabhängig von der zu Grunde liegenden Geschichte ...



die Grundfragen zwischenmenschlicher Beziehungen ...

auf unbedingte Weise musikalisch (!) zur Sprache und zu Gehör zu bringen ...



das heißt ... es ging Mozart in erster Linie nicht ums Spiel ...

so wie eben Frau Merkel ...



sondern um die Musik ...

also so wie es Frau Merkel um (seriöse professionelle) Politik gehen sollte ...



Mozart hatte seine Librettisten ...

so wie Frau Merkel ihre Redenschreiber und Pressesprecher etc hat ...



und für das eigentliche Spiel ...

für Bühne Kostüme und Show ...



hatte er Choreographen Dramaturgen Inszenierer Regisseure ...

also alles genau so wie Frau Merkel ...



nur das eigentliche Spiel als solches und an und für sich ...

das betreibt Frau Merkel ...



nur eben umgekehrt zu Mozart ...

mit einem Höchstmaß nicht nur an Dilettantismus und Unfähigkeit ...



sondern ... allein schon um das zu kaschieren ...

einem eben solchen Höchstmaß an krimineller Intelligenz und Energie ...



soweit dahinter nicht ausgeprägte Krankheit im Endstadium steckt ...

geistig seelisch körperlich psychisch physisch ...



nochmal anders ausgedrückt ... Mozart wollte musikalisch (!) ...

etwas zum Ausdruck zur Sprache zur Gestaltung bringen ...



und hat das auf ebenso unbedingte wie unnachahmliche Weise ...

auch geschafft und geschaffen ...



so wie Frau Merkel verfassungsgemäß gebunden und verpflichtet ist ...

es wenigstens zu versuchen ...



wenigstens andeutungsweise die Verhältnisse politisch zu gestalten ...

und das nicht schafft ... weder so noch so ...



nun könnte man sagen ... bzw man muß es eben geradezu sagen ...

Angela Dorothea Merkel ... ist nicht Wolfgang Amadeus Mozart ...



aber das ist dann eben genau der Punkt ... an dem Andreas Voßkuhle ins Spiel kommt

der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ...



*



Deutsches Singspiel ...

in drei Aufzügen ...



unter anderen mit Annebelle Mandeng ... Olga Peretyatko ... Siobhan Stagg ...

www.deutscheoperberlin.de ...



man könnte natürlich auch sagen ...

Deutsches Trauerspiel ...



in drei Aufzügen ... (???) ...

ausschließlich mit Angela Merkel ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen