Donnerstag, 24 November 2016 | 47.329

Das Politische Thanksgiving ...

Happy Thanksgiving from Die Politische Bühne Germany ...

to all our friends and the Political Theatre in the United States of America ...



aber ... mal ehrlich ... nach Erntedankfest sieht es ja nun eigentlich nicht aus ...

denn die Frage ... wer wird denn wirklich nächster Präsident in den USA ...



ist nach wie vor völlig offen ...

und das Hick-Hack darum läuft weiter auf vollen Touren ...



bzw ist ebenso absurd wie abartig ...

was das mit Demokratie zu tun haben soll ... ist und bleibt vorläufig ein Rätsel !



aber ... wie gesagt ... das Problem ist ja nicht das Rätsel ...

sondern daß eine verfassungsmäßig institutionalisierte Dritte Gewalt ...



sich ebenso beharrlich wie fadenscheinig weigert ...

über die Lösung zu reden bzw sie zu erörtern ...



bzw ... wie gesagt ... das Ziel ist doch gar nicht die Lösung des Rätsels ...

sondern der Weg da hin ...



eine rechtlich relevante Erörterung ...

wenigstens als Pendant zur medial unterhaltenden Talkshow ...









