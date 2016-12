Freitag, 23 Dezember 2016 | 51.358

Der Politische Lifestyle der Hedgefonds-Tussi ...

seit den Zeiten der alten Griechen und Römer hieß das Politische Programm ...

panem et circenses ...



was in etwa darauf hinauslief ...

daß der Teil des armen Volkes ... dem es immer noch relativ besser ging ...



zusah und sich daran ergötzte ...

wie andere Menschen ... denen es also absolut schlechter ging ...



von wilden hungrigen Tieren zerfleischt und gefressen wurden ...

und die Freude vor allem darin bestand ...



daß man nicht selbst da unten einem keineswegs zahnlosen Tiger gegenüberstand ...

zwar Auge ind Auge ... aber eben nicht auch Zahn umd Zahn ...



neudeutsch heißt das Hartz IV und Fernsehen ...

und das Allerneueste ist ...



daß die Frau Kanzlerin selbst als Tiger inder Arena auftritt ...

und dann zum Volk sagt ...



also Ihr wißt schon ... ich werde Euch jetzt fressen ...

'aber Ihr müßt mir dabei helfen' ... (???)



das geht eh schon auf keine Kuhhaut mehr ...

was diese blöde Kuh sich alles so leistet ...



aber ... bei einer Physikerin fast schon nicht mehr verwunderlich ...

die kindliche Hilflosigkeit des Volkes ...



man könnte fast sagen dem natürlichen Wachstum entsprechend ...

ermöglich anscheinend eine permanente Erweiterung dieses Universums ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... der Islamist die Islamistin das Islamistische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Alzheimer und Idiotie ...









