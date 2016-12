Donnerstag, 22 Dezember 2016 | 51.357

Der Politische Friedensapostel Benjamin Netanyahu ... ...

wir wissen schon ...

die politischen Führerinnen und Führer unserer so genannten westlichen Welt ...



sind alle mehr oder weniger kriminell und oder geisteskrank ...

oder haben sonst nicht alle Tassen im Schrank ...



die Juden ... dieses grandiose gnadenreiche Volk und Staat Israel ..

machen da keine Ausnahme ...



obwohl man es bei denen noch am ehestens annehmen können müßte ...

wenn schon dauernd davon die Rede ist ... man müßte doch mal aus der Geschichte lernen ...



so sagt der Benjamin Netanyahu zum Beispiel ...

von Gesprächen ... die 'über' die Konfliktparteien stattfinden ...



statt 'zwischen' ihnen ...

seien keine Fortschritte zu erwarten ...



es sei die Überzeugung Israels ...

daß Frieden nur durch direkte Verhandlungen erreicht werden könnte ...



das Problem daran ist ... daß er unter 'direkten Verhandlungen'

eben auch wiederum nur solche versteht ...



in denen 'über' den Frieden gesprochen wird ...

statt Schrittchen für Schrittchen mal wirklich kleine Fort-schritte zu gehen ...



wie sagte schon Jesus ?

'der Weg ist das Ziel' !



aber naja die Juden kommen halt nicht darüber hinweg ...

daß sie den ans Kreuz genagelt haben ...



und das hindert sie offensichtlich selbst heutzutage immer noch ...

endlich mal Nägel mit Köpfen zu machen ...



aber war es nicht auch Jesus der sagte ...

es ist selten zu früh ... und nie zu spät ...



*



das Po-litische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und Juden ... Christen und sonstige Islamisten ...

das Politische Thema ... Migration und Integration ...









