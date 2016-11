Sonntag, 20 November 2016 | 46.325

Von Fuch you Göte zu Fuck you Merkel ...

in Berlin haben wir das HWK ...

also das Haus der Wannsee Konferenz ...



und jetzt auch das MFK ...

also das Kanzleramt bzw das Haus von Merkels Flüchtlings Konferenz ...



das Fatale an der Sache ist ...

daß Flüchtling ein F-Wort ist ...



was uns dazu führt ... merke(l) 'führt' ...

daß das ... um irgend wie bei einem Bild zu bleiben ...



die Spitze des politischen Eisbergs ist ...

'Fuck you Merkel' ...



die Titanic ... genauer gesagt die Bundesrepublik Deutschland ...

läßt grüßen ...



naja ... und Absaufen ...

liegt ja irgend wie im Trend ...



in 70 Jahren werden die Historiker wieder genau wissen ...

wie das 'damals' war ... siehe Wannsee Konferenz ...



nur heute will das niemand sehen ... und oder hören ...

geschweige denn was sagen ...









