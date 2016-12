Montag, 19 Dezember 2016 | 51.354

Der Politische Film ... La Chinoise / Die Chinesin ...

bevor das ganz vergessen wird ...

vor 50 Jahren begann und vor 40 Jahren endete ...



die so genannte Chinesische Kulturrevolution ...

deren Ende markiert ist durch Maos Tod ...



dieses Jahrzehnt ... also die Jahre 1066 bis 1076 ...

sind geprägt durch chaotische und vor allem gewaltsame Versuche ...



die kommunistische Partei im Zuge einer Bewegung der Massen (Albert Einstein) ...

einer Verjüngung und Neustrukturierung zu unterziehen ...



in Europa blieb das zumindest damals nicht unbemerkt ...

und es gab Versuche ...



sowohl einer politischen als auch einer kulturellen Rezeption ...

dieser chinesischen Kulturrevolution ...



Godards 'La Chinoise' und Farockis 'Die Worte des Vorsitzenden' ...

gehören zu den bekanntesten Produkten dieser Aera ...



Teil der Reihe 'Maoismus und Kulturrevolution' ...

Das 'Rote Jahrzehnt' verstehen ... mit Professor Rembert Hüser ...



Puoille ... Kino in der Uni Frankfurt am Main ...

www.pupille.org ...



*



das Parlamentaristische Europa ...

Deutsche und ... die Slowakische Ratspräsidentschaft ...



das Politische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...









