Freitag, 18 November 2016 | 46.323

President to go ...

man weiß wirklich nicht mehr ...

wer da nun eigentlich bekloppter ist ...



die 'Presidents' ... eine davon so genannte Bundeskanzlerin ...

eine erfolgloser als der andere ... oder umgekehrt ...



oder die 'Journalists' ... die so genannte Presse ... die Medien ...

die das übertragen und berichten ohne jeden Kommentar geschweige denn Kritik ...



jedes Fußballspiel etc wird hinterher auseinander genommen ...

und bis in die kleinste Einzelkritik analysiert und bewertet ...



die große Politik ist dagegen ein Tabu ...

Hauptsache schöne Bilder ... schöne Quote ... schöne Verkaufszahlen ...



für die einen ist es ein Spiel ... und nicht mal ein großes Spiel ...

sondern ein ganz einfaches völlig sinnloses Spiel ...



und für die anderen ist es das Geld ... und möglichst das große Geld ...

einfach völlig sinnlos viel Geld ...



*



was ist eigentlich heutzutage anders ...

als zu Hitlers Zeiten ?



bei Hitler hatten wir hier den Krieg ...

um uns herum war relative Ruhe und die Natur noch einigermaßen in Ordnung ...



heutzutage haben wir hier angeblich seit 70 Jahren Frieden ...

um uns herum tobt der Krieg und die Natur bricht zusammen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen