Obama-Exit ...

auch Abschiedstour genannt ... und die gesamte internationale Presse ...

allen Mahnungen zu einem qualitativen Journalismus zum Trotz ...



verbreitet wieder ebenso unverdrossen wie ungekürzt ...

den ganzen Unsinn ... den der Mann so von sich gibt ...



bekanntlich ist die Existenz des so genannten Toten Meeres bedroht ...

weil niemand verantwortliche Wasserwirtschaft am Jordan betreibt ...



genau so ist aber praktisch die gesamte Weltwirtschaft bedroht ...

weil niemand verantwortliche Wirtschaftspolitik betreibt...



einer nach dem anderen klinkt sich aus ...

die Russen wegen der Ukraine ...



die Briten wegen der EU ... die Türken wegen Erdogan ...

die Amerikaner wegen Trump ...



und die Afrikaner Brasilianer und Chinesen ...

wegen purem Unverstand Dilettantismus und Impotenz ...



um nicht zu sagen Inkontinenz ...

wenn man auch das Ozonlocht noch mit einbezieht etc ...



aber ... Herr Obama sagt nicht ... es sei viel zu tun ...

packen wir den Tiger in den Tank ...



sondern er sagt ... er habe viel erreicht ... und erwarte ...

daß der neue Präsident das nicht einfach alles fallen lasse ...



dabei ist dieser Herr Trump ein richtige Löwe ...

das heißt er wird nichts einfacher und schneller tun ...



als die Nachkommen seines Vorgängers zu töten ...

und nicht nur reinen Tisch sondern auch tabula rasa machen ...









