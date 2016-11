Donnerstag, 17 November 2016 | 46.322

Deutsche und ... Juden ...

eine Gruppe von 25 Schwimmerinnen und Schwimmern hat am Dienstag ...

in einer 7-stündigen Aktion an einer 15-km-breiten Stelle ...



das so genannte Tote Meer durchquert ...

vom jordanischen an das israelische Ufer ...



Ziel der Aktion sei es .... das Bewußtsein zu wecken ...

für den schlechten Zustand des Sees ...



und zu beweisen ... daß man das Tote Meer ...

trotz des ständigen Schrumpfens ...



immer noch durchschwimmen kann ...

und also auch eine Rettung möglich ist ...



die Aktion soll darauf aufmerksam machen ...

daß das Tote Meer noch nicht ganz tot ...



in seiner Existenz aber doch zunehmend bedroht ...

und Abhilfe durchaus nach wie vor möglich ist ...



daraus wird aber aller Voraussicht nach nichts werden ...

weil Frau Merkel die deutsche Staatsraison ...



nur für die Sicherheit Israels gelten läßt ...

und nicht auch für die Wasserwirtschaft ...



und weil Herr Voßkuhle ...

also der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ...



mit dem verfassungsmäßigen Begriff der Abhilfe

nach wie vor nichts anfangen kann ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen