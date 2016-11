Donnerstag, 17 November 2016 | 46.322

Frank-Walter Steinmeier ...

wieder so einer ... der eigenverantwortlich nicht weiß ...

was er zu tun und zu lassen hat ...



dem auch kein anderer Verantwortlicher einen Auftrag gibt ...

damit er weiß was er zu tun und zu lassen hat ...



und der dann auch von keinem Verantwortlichen kontrolliert wird ...

keiner 'Dritten Gewalt' oder sonst irgend einer verantwortlichen Autorität ...



in dem was er dann so von sich aus alles für Unsinn treibt ...

geschweige denn bezüglich dessen ... was er eigentlich machen soll ...



jetzt hatten wir gerade den so genannten Volkstrauertag ...

und der aktuelle Bundespräsident hat der Opfer gedacht ...



der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft ... 'gedacht' ...

als ob das reichen würde ...



das ist immer wieder die Geschichte von der Familie die in Urlaub fährt ...

und der Haushälterin nochmal einschärft ... 'denken Sie an den Papagei' ...



als sie zurück kommt ... ist der kostbare Papagei tot ...

offensichtlich verhungert und verdurstet ...



Frage an die Haushälterin ... 'was haben Sie denn die ganze Zeit gemacht' ?

Antwort ... ich hab an den Papagei gedacht ...



für den Fall ... daß wir ... also das Volk ... den Herrn Gauck et al überleben ...

im nächsten Jahr versucht es dann der Herr Steinmeier ... uns umzubringen ...









