Samstag, 17 Dezember 2016 | 50.352

Das Nachbarschaftliche Europa ...

bald gehört das Vereinigte Königreich Großbritannien ...

nicht mehr zur Europäischen Union ...



noch nicht zur Europäischen Union ...

gehört das nicht-vereinigte Königreich Norwegen ...



jedenfalls nicht so ganz ... so wie zum Beispiel auch Island ...

und das Fürstentum Liechtenstein ...



es kann durchaus sein ...

daß mehr Länder eine privilegierte Partnerschaft haben ...



als Mitglied sind ... oder irgend jemand kommt auf die Idee ...

und macht doch noch ein United Kingdom daraus ...



dann könnte man sich unter anderem dieses groteske Theater sparen ...

das mit einer so genannten Bundespräsidentenwahl verbunden ist ...



*



die Po-litische Ausstellung ...

Deutsche und .. China Buddhismus Asien ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen