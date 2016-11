Mittwoch, 16 November 2016 | 46.321

Das Gerichtshöfische Europa ...

es ist ja wohl so ...

daß Angela Merkel gewissermaßen weltweit als maßgebende Politikerin gilt ...



unabhängig davon ...

daß sie eigentlich keinerlei sinnvollen Beitrag zur Weltpolitik leistet ...



dafür kann sie eigentlich fast aber nichts ...

muß man zu ihrer Ehrenrettung eigentlich schon fast sagen ...



weil es bekanntlich zur weiterführenden Produktion ...

doch immer zwei Dinge braucht ... zum Beispiel ...



diejenigen die was unternehmen und diejenigen die was arbeiten ...

diejenigen die was zeugen und diejenigen die die Kinder kriegen ...



auf die Politik bezogen sind das diejenigen die die Politik machen ...

und diejenigen die darauf achten daß das auch alles Recht und Ordnung hat ...



auf Deutschland und die Europäische Union bezogen ...

wenn man nicht gleich wieder an 'Think global act local' denkt ...



wäre das also Frau Merkel bzw die Bundeskanzlerin ...

und Herr Voßkuhle bzw der Bundesverfassungsgerichtspräsident ...



von dem sieht und hört man aber weit und breit nichts ...

es sei denn es geht gerade mal wieder um die Verfassungsmäßigkeit seines Gehalts ...



obwohl Frau Merkel in ihrer Hilflosigkeit es doch dauernd geradezu in die Welt schreit ...

'Wir müssen das gemeinsam machen' ...









