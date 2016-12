Freitag, 16 Dezember 2016 | 50.351

Das Zentral Unternehmerische Europa ... von der EZB zu den EZU ...

mitunter ... inzwischen aber bereits zum vierten Mal ...

tagen im Europäischen Parlament nicht die Abgeordneten der Parteien ...



sondern europäische Unternehmensvertreter ...

und zwar nach Zahl und Herkunft so wie die Parlamentatrier ... also rund 700 ...



und sie diskutieren über aktuelle unternehmensrelevante Themen ...

Finanzen und Flüchtlinge ... Wachstum und Wettbewerb ... etc etc ...



es geht dabei aber auch um die direkte Kommunikation mit den EU-Institutionen ...

zu Themen wie Binnenmarkt und Bildung ... Naturschutz und Nachhaltigkeit ...



es geht darum ... auf dem europäischen Parkett Flagge zu zeigen ...

wie der Präsident des Deutschen Industrie und Handelskammertages sagte ...



www.dihk.de ...

www.frankfurt-main.ihk.de



*



der Po-lytische Lifestyle der Bundeskanzlerin ...

Angela Dorothea Gottesgeschenk Sauer Merkel Kasner ...

das Zentral Bänkerische Europa

Deutsche und ... der Islamist die Islamisten das Islamistische ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen