Dienstag, 15 November 2016 | 46.320

Wolf Biermann wird heute 80 ...

gewissermaßen das Gewissen der Nation ...

die Nation hat also ein Gewissen ...



aber da sind wir wieder an dem Problem ...

es kommt nicht darauf an was man hat sondern was man damit macht ...



man hat zum Beispiel einen Arm und an dem Arm eine Hand ...

und an der Hand die Finger und daran die Fingerspitzen ...



für das entsprechende Gefühl ... mit allem kann man was machen ...

getrennt für sich oder auch zusammen und koordiniert ...



Frau Merkel ... also die personifizierte Nation ...

oder zumindest der exekutive Arm der was machen soll ...



denkt aber gar nicht daran was zu machen ...

Frau Merkel ist wie ein Mensch ohne Arm ...



Frau Merkel ist gewissermaßen ein politisches Conter-gan-Kind ...

dem Herr Voßkuhle mit rechtlich relevanter Gen-Technik durchaus Abhilfe leisten könnte ...



aber der denkt ja auch nicht daran was zu machen ...

und zwar nicht wegen der Komponente Contergan ... sondern wg. Korruption ...



mit anderen Worten ...

bzw nach dem Motto ...



'Sie können nicht von mir erwarten daß ich was gegen Frau Merkel unternehme ...

wenn mein Einkommen und meine Position davon abhängen daß ich nichts unternehme' ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen