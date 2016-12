Donnerstag, 15 Dezember 2016 | 50.350

Das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...

der ja im eigentlichen Sinne nicht wirklich Rat-los ist ...



sondern sich einfach nur weigert ... den greifbar zur Verfügung stehenden Rat anzunehmen ...

also schlichtweg beratungs-resistent ist ...



wie ein Antibioticum das nicht mehr hilft ...

weil die Biotica das längst gehackt und geknackt haben ...



und sich einen Dreck drum scheren ...

etwa so wie Donald Trump um seine Lügen ...



die dann nur noch von der Lügenpresse übertrumpt werden ...

weil die ja immer noch eins draufsetzen muß ...



die Frage ist also ... man muß nicht nur ein Medikament finden ...

sondern auch die Rezeptoren ... an denen es andocken kann ...



bzw man muß eben nicht nur politische Lösungen finden ...

sondern auch die Stelle (!) und den Zeitpunkt (!) etc etc (!) ...



wann wie wo ... das dann alles zusammen paßt ...

'jed' Dippche find' sei 'Deckelche' ... sagt das Volk ...



das läßt sich aber gesellschaftspolitisch genau so bestimmen ...

wie ... zum Beispiel ... naturwissenschaftliche Umlaufbahnen etc ...



*



Deutsche und ... Juden ...

das Politische Thema ... Migration und Integration ...









