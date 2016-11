Montag, 14 November 2016 | 46.319

Gottfried Wilhelm Leibniz ...

vor 300 Jahren ist der Universalgelehrte gestorben ...

vielleicht ist es ein Problem der überholenden Kausalität ...



daß Universalverblödete wie Angela Merkel ...

oder unter anderen natürlich auch Gabriel oder Gauck ...



oder eben auch Clinton Obama Trump ...

geschweige denn Erdogan Netanyahu Putin ... etc etc etc ...



alle Erkenntnis und alles Wissen konsequent immer wieder nur dazu nutzen ...

in gleicher aber entgegengesetzter Weise ihre persönlichen Ambitionen zu erfüllen ...



Dummheit und Glaube zu predigen und zu praktizieren ...

zu Lasten von Volk und Staat ... von Recht und Ordnung ... von Kunst und Kultur ...



von den Exponenten des Glaubens ... oder soll man sagen auch der Dummheit ...

wie Margot Käßmann und eben dem Papst mal ganz abgesehen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen