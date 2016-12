Samstag, 10 Dezember 2016 | 49.345

Die Politische Ausstellung ... Das Meer beginnt hier ...

Das Meer erleben in 20 Minuten ...

eine Ausstellung zur Meeresforschung ...



gibt im Wissenschaftsjahr 2016/2017 einen Einblick

in das vielfältige Engagement deutscher Küstenforschung und Meeresforschung ...



zunächst widmet sich die Ausstellung den deutschen Küsten

und dem Leben in der Ostsee ...



im Winter gehts auf eine Expedition in die Polarregionen ...

und im Frühjahr 2017 heißt es Abtauchen in die Tiefsee ...



Meere und Ozeane ... der größte aller Lebensräume ...

die aktuellen Fragen der Meeresforschung sind so inspirierend wie der Weltraum ...



Bundesministerium für Bildung und Forschung ...

www.bmbf.de/ausstellung ...



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... Asien Buddhismus China ...

das Po-litische Thema ... Erziehung und Bildung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen