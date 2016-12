Freitag, 09 Dezember 2016 | 49.344

Der Politische Lifestyle der Angela Merkel ... und Georgien ...

mit vollem Namen Angela Gottesgeschenk Dorothea Sauer Merkel Kasner ...

besser wäre wohl Teufelsgeschenk Adolfina Hitler Assad Clinton Erdogan Putin ...



2017 jährt sich zum 25. Mal die Aufnahme diplomatischer Beziehungen ...

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Georgien ... das war dann also 1992 ...



und zum 200. Mal die Ankunft schwäbischer Siedler in der dortigen Region ...

das war dann also 1817 ... das war Georgien russische Provinz ...



inzwischen ist es eine unabhängige präsidiale Republik ...

und Mitglied des Europarats ...



Ministerpräsident ist der gerade wiedergwählte Giorgi Kwirikaschwili ...

und die Kollegin deutsche Bundeskanzlerin verspricht aus diesem Anlaß ...



wie unter Hinweis auf die traditionelle Verbundenheit Unterstützung ...

in Sachen Demokratie ... Rechtsstaat ... Marktwirtschaft ...



kurz gesagt also Diktatur ...

denn wenn die Frau Kanzlerin irgend wo die Demokrate unterstützen will ...



ist das genau so ... ungefähr ... wie wenn sie Panzer exportiert ...

weil sie angeblich den Frieden unterstützen will ...



es gibt Parallelen und Unterschiede zwischen Georgien und Bayern ...

ziemlich gleich groß ... Georgien hat aber nur die Hälfte der Einwohner ...



Georgien liegt am Südhang des Kaukasus und am Schwaren Meer ...

Bayern liegt am Nordhang der Alpen und am Main-Donau-Kanal ...



erstaunlicherweise ist der Anteil der Christen an der Bevolkerung ...

in Georgien höher als in Bayern ...



und selbstverständlich freut sich Angela Merkel auf die weitere Zusammenarbeit

mit Giorgi Kwirikaschwili ... ist ja auch so'ne Art Horst Seehofer ...



