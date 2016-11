Dienstag, 08 November 2016 | 45.313

Ende vom Wahlkampf-Endspurt ...

Clinton oder Trump ... wird es für Deutschland ungemütlich ?

wohl eher nicht ...



denn so groß sind die Unterschiede nun auch wieder nicht ...

und ob jemand links oder rechts am Ziel vorbeischießt ...



kommt ebenfalls auf dasselbe raus ...

Ziel verfehlt ...



dazu kommen Dinge ... in denen sie sich sogar gleich sind ...

zum Beispiel darin ... wie sie sich vom Vorgänger Obama absetzen ...



wird der Ausgang der Wahl für Deutschland negative Folgen haben ?

wohl eher nicht ...



für die Wirtschaft nicht ... weil die Wirtschaft keine Schwierigkeiten haben wird ...

sich auf die neuen Anforderungen und Herausforderungen einzustellen ...



und für die Politik natürlich auch nicht ...

weil das was man Politik nennen könnte ja gar nicht stattfindet ...



mit anderen Worten ... eine deutsche Politik ... die ohnehin ...

der amerikanischen gewissermaßen in deren Windschatten hinterher watschelt ...



kann ja nicht gleichzeitig in einer Position sein ...

in der ihr der ameriknische Wind ins Gesicht bläst ...









