Montag, 07 November 2016 | 45.312

Nazi-Tattoo führt zu Haftstrafe ...

was soll nun wieder dieser Quatsch ????

da schlägt der so genannte Rechtsstaat wieder mal Purzelbäume vor lauter Über-mut ...



und wenn der NDR eine Niqab-Trägerin zur Talkshow einlädt ...

bleibt das straffrei (???)



obwohl das objektiv wesentlich hirnverbrannter ist ...

als ein mehr oder weniger unauffälliges Nazi-Tattoo ...



was hat das alles mit Demokratie zu tun ...

geschweige denn mit Gewaltenteilung ...



das Parlament macht völlig unsinnige Gesetze ...

die Regierung reizt damit das Volk bis unter die Haut bzw bis aufs Blut !!!



die Justiz hat keine Ahnung von Tuten und Blasen bzw Hauen und Stechen ...

und Merkel / Voßkuhle lachen sich ins Fäustchen wenn nicht kaputt ...









