Dienstag, 08 November 2016 | 45.313

Die Bundespräsidentin ...

beim jetzigen Stand der Dinge ist kaum damit zu rechnen ...

daß ein halbwegs vernüftiger Mensch ... Mann oder Frau ...



nächster Bundespräident oder eben Präsidentin wird ...

denn sowas in der Art ist ja weit und breit nicht in Sicht ...



dauernd heißt es ...

das Amt des Bundespräsidenten dürfe nicht beschädigt werden ...



dabei steht jetzt schon fest ... daß der nächste Bundespräsident (m/w) ...

nicht nur ein beschädigtes Amt ... sondern eine Ruine übernehmen wird ...



dabei wäre doch von der Verfassung her alles ganz einfach ...

laut Verfassung ist dieses unser Deutschland eine Republik ...



und das heißt an allererster Stelle ...

daß die maßgebenden Führungspositionen ...



zu denen man den Bundespräsidenten ...

trotz aller immer wieder kolportierten Machtlosigkeit wohl rechnen kann ...



durch Wahlen und Abstimmungen bestimmt werden ...

im Falle des Bundespräsidenten durch eine so genannte Bundesversammlung ...



und nicht durch irgend jemanden anderen ...

sie es das Parlament oder die Fraktionsvorsitzenden ...



geschweige denn die Regierung oder die Parteivorsitzenden ...

bzw gar die Bundeskanzlerin ... nicht mal das Volk ...



der Präsident des Bundestages ...

ist auch Vorsitzender dieser Bundesversammlung ...



der bräuchte also doch nur einen Aufruf zu machen ...

einen 'Call for papers' ... wie das auch sonst üblich ist ...



wer traut sich den Job zu ...

wer will ihn haben und warum ...



damit man überhaupt mal sieht ... wer sich da so alles bewirbt ...

wer 'will da rein' ? ...



und welche interessanten bzw aussichtsreichen Bewerber gibt es überhaupt ...

welche neuen Möglichkeiten tun sich auf ...



welche spannenden Themen werden gesetzt ...

welche wichtigen Vorschläge werden gemacht ...



dann wird bundesverfassungsgerichtsmäßig eine Vorauswahl getroffen ...

und zwar unter gewissen fachlichen Kriterien ...



die nicht unter einem geiissen Niveau liegen ...

und sich nicht an der Beliebtheit im Volk orientieren sollten ...



daraus wird und eine Shortlist erstellt ...

mit den aussichtsreichsten Kandiadten ...



zum Beispiel die aussichtsreichsten zwei Frauen / zwaei Männer ...

oder überhaupt nur eine Frau und ein Mann ... oder so ...



und in der Bundesversammlung wird dann gewählt ...

bis einer die entscheidende Mehrheit hat ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen