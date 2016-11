Montag, 07 November 2016 | 45.312

Überfall über Überfall ... brutalstmöglich ...

was wurde nicht alles schon brutalstmöglich versprochen ...

zum Beispiel Aufklärung ... und natürlich die Verhinderung von Überfällen ...



aber all dem zum Trotz werden die Überfälle immer häufiger ...

und immer brutaler ...



54-jährige Seglerin vermißt ... entführt ... getötet ... ???

27-jährige Joggerin vermißt ... entführt ... ??



lange kann es nicht mehr dauern bis zur Schlagzeile ...

62-jährige Bundeskanzlerin vermißt ... ?



eine Bundeskanzlerin ... die ebenso hartnäckig versucht ...

wie nachhaltig vom Bundesverfassungsgerichtspräsidenten unterstützt ...



die Naturgesetze auf den Kopf zu stellen ...

und das Naturrecht adabsurdum zu führen ...



da werden gerade wieder im Kampf um die IS-Hochburg Al Rakka ...

aller Geschichte zum Trotz rund 100.000 Soldaten auf einander losgelassen ...



von denen die meisten das wohl kaum überleben werden ...

um also wenn überhaupt einen Pyrrhussieg zu erringen ...



nur weil praktisch eine Handvoll Leute um Angela Merkel und Andreas Voßkuhle herum ...

nicht bereit sind ... aus egoisischen Gründen das einfach nicht wollen ...



eine halbwegs zivilisierte ...

wenn nicht vielleicht doch auch etwas kultivierte Entwicklung zu ermöglichen ...



und nach dem Stand des Wissens und vor allem auch der Technik ...

Menschenrechts und Menschenwürdige Politik zu machen ...









