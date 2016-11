Montag, 07 November 2016 | 45.312

Nicht minder geisteskrank ...

zum Beispiel ... Anne Will mit ihrer Talk-Show ...

da hilft dann auch keine Psychiatriestation ...



da ist einfach Hopfen und Malz verloren ... wie das Volk sagt ...

wenn es sich ausnahmsweise demokratisch verhalten darf ...



was gegenüber dem Mißbrauch der Freiheit durch Anne Will et al ...

sehr schwierig wenn nicht fast unmöglich ist ...



*



wenn jemand in Bezug auf RecepTayyip Erdogan sagt ...

die rote Linie sei überscghritten ... (???) ...



*



daß man Leute wie Sayyaf Abu oder eben Tayyip Erdogan ...

also eigentlich eher Un-Menschen ...



nicht nur nach wie vor sondern sogar zunehmend zusehends amüsiert ...

tatenlos soweit nicht geradezu tatkräftig unterstützend



praktisch weltweit einen islamischen Gottesstaat errichten läßt ...

Journalisten und Segler etc verhaften entführen verschleppen entleiben läßt ...



soweit nicht gar aus Gründen eines angeblichen Nutzens ...

wenn nicht einer fast schon nicht mehr zu bändigenden Abhängigkeit ...









