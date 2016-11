Montag, 07 November 2016 | 45.312

Erdogan und Zuhtu Arslan ... Merkel und Andreas Voßkuhle ...

der türkische Regierungs-Chef ist von der Kritik an seinem Regierungs-Stil unbeeindruckt ...

wie von Widerstand und Attentat geschweige denn Abhilfe und Beratung ...



das geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus ... sagt er ...

und natürlich auch sein Verfassungsgerichtspräsident der Zuhtu Arslan ...



das ist aber genau das ... was auch in Deutschland passiert ...

Frau Merkel und Herrn Voßkuhle kümmert es genau so wenig ...



was sie tun und lassen ...

bzw welche Auswirkungen und Folgen das hat ...



bzw wie dagegen Protest und Widerstand geleistet wird ...

bzw welche Angebote zur Beratung und Abhilfe gemacht werden ...



und wenn Herr Erdogan sagt ... niemand stehe über dem Gesetz ...

dann trifft er damit genau den kritischen Punkt ...



denn objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...

daß über dem Gesetz das Recht steht ...



und insofern auch über dem Parlament geschweige denn der Regierung ...

der oberste und höchste Gerichtspräsident ...



und wenn Herr Erdogan sagt ... wichtig ist allein was das Volk sagt

dann trifft er damit genau den anderen kritischen Punkt ...



denn objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...

daß für die Demokratie allein die Interessen und Bedürfnisse des Volkes wichtig sind ...



und daß dabei (!) dann nicht un-wichtig ist ...

was das Volk sagt bzw sich wünscht ...









