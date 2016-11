Sonntag, 06 November 2016 | 44.311

Joachim Gauck und Donald Trump ...

natürlich muß auch der Bundespräsident ...

noch seinen unberechenbaren Senf zur Wahl in den USA geben ...



wie sagte schon Johann Wolfgang von Goethe ...

wozu in die Ferne schweifen wo doch das Schlechte liegt so nah ...



oder wie sagt das Volk ... wenn es sich demokratisch verhalten darf ...

also reden kann ... wie ihm der Schnabel gewachsen ist ...



wer im Glashaus sitzt ...

sieht natürlich nicht ... was das für ein Saustall ist ...



die Frau Merkel ist mindestens so unberechenbar ...

wie Trump und Clinton zusammen ...



aber das stört einen von Merkels Gnaden gewählten Bundespräsidenten ...

so von Pfarrerssohn zu Pfarrerstochter natürlich nicht ...



es wäre schön ... wenn er endlich mal vor den erkennbaren Folgen ...

der Politik Angela Merkels warnen würde ...



statt vor den ungelegten geschweige denn ausgebrüteten Eiern ...

eines Donald Trump ...



mit diesem Unsinn über die checks und balances der Politik ...

beweist er wieder nur ...



daß er immer noch nicht begriffen hat ... was Demokratie ist ...

die Sorge um die Interessen und Bedürfnisse des Volkes ...









