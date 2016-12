Dienstag, 06 Dezember 2016 | 49.341

Die Politische Oper ... Die Zauberflöte ...

Mozarts unvergleichliche Oper ...

über das Abenteuer der ungleichen Freunde Angela und Sigmar ...



auf ihrer Suche nach der Macht ...

durch die Irrungen und Wirrungen des Lebens bzw der Politik ...



ab 10 Jahren ... !!!

wenn das die Wahlgesetzemacher wüßten !



unter anderen mit Federica Lombardi und dem Tölzer Knabenchor ...

www.deutscheoperberlin.de ...



gibts aber unter anderem zur Zeit auch in der Staatsoper ...

nicht Unter den Linden aber im Schiller Theater ...



in der Inszenierung von August Everding

und einem Bühnenbild nach Karl-Friedrich Schinkel ...



mit Nora Friedrichs Nicola Proksch Anna Siminska Elin Rombo ...

als Königin der Nacht ... (bis 23. April 2017) ...



sowie in der Komischen Oper ...

in der Inszenierung von Suzanne Andrade ...



und Christina Poulitsi ... Olga Pudova ... Beate Ritter ...

sowie Danae Kontora als Königin der Nacht ...



www.staatsoper-berlin.de ...

www.komische-oper-berlin.de ...



*



das Kommissionarristische Europa ...

Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Politische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...









