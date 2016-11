Samstag, 05 November 2016 | 44.310

Trump oder Clinton ... Versuch einer Prognose ...

es findet also eine Wahl statt ... weil das zum Spiel gehört ...

die schon im Vorfeld als Wahl zwischen Pest und Cholera bezeichnet wird ...



mit rationalen Überlegungen ist der Sache also nicht näher zu kommen ...

und wenn man irrational herangeht könnte man sagen ...



es gibt strukturell die Stammwähler und die Wechselwähler ...

und es liegt in der Natiur einer Prognose ...



daß man vorher weiß wie es eigentlich kommen müßte ...

und daß man hinterher weiß ... warum es dann doch nicht so gekommen ist ...



bei den Stammwählern weiß man wie sie wählen ...

man weiß nur nicht ... ob sich alle zur Wahl gehen ...



es sieht aber so aus ...

als würden sich letztlich doch mehr Republikaner hinter Donald Trump stellen ...



als so genannte Demokraten sich hinter Hillary Clinton stellen ...

und sich mit ihr solidarisieren ...



bei den Wechselwählern weiß man nicht wie sie wählen ...

es ist aber ziemlich sicher ...



daß sie alle zur Wahl gehen ...

dafür ist die Sache einfach zu spannend ...



im übrigen ist es so ...

bei Donald Rrump wissen die Leute nicht was auf sie zukommt



sie hoffen aber darauf ... daß auch nicht alles so heiß gegessen wird ...

wie es anscheinend gekocht werden soll ...



bei Hillary Clinton wissen die Leute ...

daß nichts Gutes auf sie zukommt ...



und fürchten zudem ... daß alles noch viel heißer gegessen werden muß ...

als es voraussichtlich gekocht werden wird ...



es geht inzwischen zu vielen Amerikanern zu schlecht ...

als daß sie nicht darauf hoffen würden ...



daß mit Donald Trump eher sich überhaupt eine Veränderung ...

eher eine Wende zum Besseren erreichen läßt ...



daß Donald Trump sich entschiedener verhalten und behaupten wird ...

in Verhandlungen (...) mit Russen Türken Chinesen ...



als die Wischi-Waschi-Hillary-Clinton ...

und es könnte sogar sein ...



daß die Aera der Sozialisten in den USA ...

dann ohnehin erstmal für längere Zeit vorbei ist ...



wenn man das alles zusammenrechnet ...

müßte eine respektable Wahlbeteiligung ...



und ein deutlicher Sieg Donald Trumps bei rauskommen ...

und Hillary Clinton dürfte dann sogar erleichtert aufatmen ...









