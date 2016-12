Sonntag, 04 Dezember 2016 | 48.339

Das Wort der hysterischen Pfarrerstochter ...

diese Frau ist eine einzige Katastrophe ...

bzw umgekehrt ... Katastrophe Dein Name ist Angela ...



früher hieß es mal ...

alle Wege führen nach Rom ...



heute bzw zur Zeit bzw aktuell ... ist es so ...

daß alle aktuellen Katastrophenszenarien sich auf Frau Merkel zurückführen lassen ...



egal wo sich was wie und warum tut

zum Beispiel in Rom ... in Wien ...



in Brüssel ... in Den Haag ... in London ... in Paris ... in Strasbourg ...

selbst in Washington ...



*



das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...



das Po-litische Thema ...

Kunst und Wissenschaft ... Forschung und Lehre ...



Deutsche Luftfahrt in der Praxis ...

Deutsche Aeronautik ... das ist die Wissenschaft von der Luftfahrt ...



Deutsche Raumfahrt in der Praxis ...

Deutsche Astronautik ... das ist die Wissenschaft von der Raumfahrt ...



ein Astronaut ist einerseits und in der Praxis ein Weltraumfahrer ...

andererseits und in der Theorie ein Forscher der sich mit der Astronautik beschäftigt ...



das ist wie mit Auto ... Bahn ... Computer ... Demokratie ... Energie ...

Flugzeug ... Geld ... Gesundheit ... Hunger ... Integration ... Jugendschutz ...



Kaffeemaschine ... Landwirtschaft ... Macht ... Migration ... Notoperation ...

Opferverbände ... Panzerexport ... Quälgeister ... Rettungsschirm ...



Schiff ... Technik ... Unternehmen ... Verband ...

Wirtschaft ... XY-Gleichberechtigung ... Zuwanderung ...



man muß nicht wissen wie das funktioniert ...

man muß sich nur darauf verlassen können daß (!) es funktioniert ...



wenn man es richtig (be)nutzt ...

wenn man es sinnvoll und vernünftig einrichtet einsetzt anwendet verwendet ...



beauftragungsgemäß ...

bestimmungsgemäß ...



betriebsanweisungsgemäß ...

bedienungsanleitungsgemäß ...



ordnungsgemäß ...

organisationsgemäß ...



vernunftgemäß ...

verfassungsgemäß ...









