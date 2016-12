Samstag, 03 Dezember 2016 | 48.338

Die Politische Ausstellung ... Schloß / Stadt / Berlin ...

Die Residenz rückt in die Mitte ... 1650-1800 ...

Museum Ephraim Palais ...



die Sonderausstellung zeigt den Ausbau der Residenz und das Wachstum der Stadt...

anhand großformatiger Modelle und historischer Pläne ...



sowie Ansichten und originale Fragmente ...

Grabungsfunde und Gegenstände aus dem Schloß ...



das Schloß entwickelte sich zwischen 1650 und 1800 ...

zum politischen und wirtschaftlichen Zentrum Berlins ...



zum architektonischen und städtebaulichen Bezugspunkt ...

bei der Erweiterung der Festungsstadt zur hochmodernen Metropole ...



die den Herrschaftsanspruch Brandenburgs ...

und des neu gegründeten Staates Preußen sichtbar untermauern sollte ...



das seinerzeit barocke Berlin erhielt dabei eine Struktur ...

die sich noch heute in Straßen und Plätzen wiederfindet ...



bis 23 April 2017 ...

www.stadtmuseum.de ...



*



Tanja Gerken ...

und ihre Galerie in Mitte von Berlin ...



Johanna K Becker und Svenja Schüffler ...

und ihre Ausstellung 'Dislocations' ...



Johanna K Becker unter anderem mit 'Großes Landschaftspräparat China' ...

Svenja Schüffler unter anderem mit 'Schrödinger's bird I' ...



Helene Bosecker ...

und ihre Introduction bei der Vernissage am 9. Dezember 2016 ...



außerdem gibt es dann Artist Talk and guided tour am Samstag 07 Januar 2017 ...

inclusive einer Performance von Johannes van Dassel ...



Lectures by Lizzy Blasius ... Thekla Mellau ... Anne Schreiber ...

am Samstag 14 Januar 2017 ...



sowie dann die feierliche Finissage mit allen Beteiligten ...

am Donnerstag 19 Januar 2017 ...



ab Freitag 09 Dezember 2016 ... Linienstraße 217 ...

www.galerie-gerken.de



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... Asien und Buddhismus und China ...

