Mittwoch, 02 November 2016 | 44.307

Politische Musik heute ...

kann Musik auch ohne textliche Konkretisierung explizit politisch sein ...

und welche Möglichkeiten finden Komponisten heutzutage ...



in ihren Werken auf politische Entwicklungen einzugehen ...

bzw gesellschaftliche oder soziale Aspekte etc zu thematisieren ...



der Komponist Johannes Wallmann ist im Studio des rbb ...

und erläutert seine Sicht ...



auf die politische Verantwortung ...

(in) der Kunst ...



heute 21 Uhr 04 ... Kulturradio rbb ...

92.4 ... Die Kunst zu hören ... www.kulturradio.de ...









