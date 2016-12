Freitag, 02 Dezember 2016 | 48.337

Der Politische Lifestyle ...

- der Angela Dorothea Geschenk Gottes Sauer/Kasner Merkel/Trump ...

es ist ja bekannt ... daß die evangelische Pfarrerstocher ,,,

mit Evangelisch eigentlich nichts am Hut hat ...



sondern statt dessen lieber gewissermaßen populistisch zum Papst pilgert

bzw ... von ihrer Vorliebe für die Bayern und die CSU mal ganz abgesehen ...



überhaupt das Katholische in ihrem Umgang und Umfeld betont ...

und sich nirgends lieber als auf Bischofskonferenzen zeigt und fühlt ...



so stammen denn auch die drei Weihnachtsbäume am Kanzleramt ...

nicht etwa aus Religions-geschweige-denn-Gewalten-geteilten Gegenden ...



sondern sind rein katholisch ...

und zur musikalischen Begleitung der Übergabe der Bäume ...



spielte der Lazarus Posaunen Chor Berlin unter der Leitung von Theo Dirks ...

also ebenfalls katholisch ... und dann auch noch Theo an (Doro)Thea ... sic!



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... der Islam die Islamisten das Islam-Mist-bzw-Mystische ...

das Politische Thema ... Gesundheit und Pflege ...









