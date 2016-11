Donnerstag, 01 Dezember 2016 | 48.336

Das Politische Konzert ...

in Berlin steht und fällt mit Sir Simon Dennis Rattle ...

geboren am 19. Januar 1955 in Liverpool ...



seit 2002 Chefdirigent der Berliner Philharmoniker ...

macht 2018 leider den Brexit ...



also umgekehrt reziprok proportional ...

das heißt er kehrt zurück .. als Chef des London Symphony Orchestra ...



wir müssen den Neuen die Neue das Neue wagen ...

www.berliner-philharmoniker.de



*



der ratlose Europäische Rat ...

Deutsche und ... Juden und Palästinenser ... Christen und Islamisten ......

das politische Thema ... Migration und Integration ...









