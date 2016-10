Montag, 31 Oktober 2016 | 44.305

Merkels Willkür-Physik und Voßkuhles Un-Recht (3)

man könnte auch sagen ...

Einstein hat die Physik so erklärt daß sie auch für Politik übertragbar und anwendbar ist ...



Merkel macht Politik so ... daß sie die Physik ...

wenn nicht die gesamte Naturwissenschaft auf den Kopf stellt und ad absurdum führt ...



Konfuzius hat die Welt so erklärt ... daß der Weg das Ziel ist ...

und der Weg zum Ziel der Weg der Natur-gesetze bzw des Natur-rechts ...



Voßkuhle macht Recht so ... daß der Rechtsweg das Ziel ist ...

und der Weg zu diesem Ziel ...



die Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung ist ...

bzw der begrifflichen um nicht zu sagen der göttlichen Gerechtigkeit ...



irgend wo wird immer gesagt ...

was Gott zusammengefügt hat soll der Mensch nicht trennen ...



man könnte auch sagen ... was Gott geschaffen hat ... und sei es der Urknall ...

soll der Mensch nicht kaputt machen ...



es sei denn man hat sich als Merkel und Voßkuhle ...

Pfarrerstochter hin und Anwaltssohn her ...



gewissermaßen gesucht und gefunden ... und stellt Gott und die Welt auf den Kopf ...

bzw führt Schöpfung und Gerechtigkeit ad absurdum ...



die nach wie vor maßgebenden fernöstlichen Erlösungsreligions-Philosophen ...

wie unter anderen insbesondere Kongfu Zi / Lao Zi / Buddha Zi ...



haben bereits Staatstheorien und Regierungshandlungsanweisungen entwickelt ...

also das was wir heute beim Auto Betriebsanweisung und Bedienungsanleitung nennen ...



die durchaus vorwegnehmen ... was heutzutage in unserer Verfassung heißt ...

die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Staat ...



sie haben aber auch gesehen und festgestellt ...

daß die Herrscher und Regierungen ...



bzw also jedweder der Macht hat ... selbst der geringste Staatsbedienstete ...

gar nicht daran denken ... sich auch daran zu halten ...



es blieb also festzustellen und Gegenstand der Betrachtungen ...

daß das Volk leidet ...



und haben sich letztlich darauf kapriziert ...

Theorien und Techniken zu entwickeln ...



wie das Volk dieses Leiden ver-stehen und ertragen ...

über-stehen und überwinden kann ...



weil das natürlich einfacher ist ... als darüber nachzudenken ...

wie man eine Regierung ... einen Herrscher ... oder gar einen Höchsten Richter ...



dazu bringt ... halbwegs verfassungsgemäß zu regieren ...

bzw eben Recht-zu-sprechen ...



letztlich ist ja auch das Christentum nichts anderes als das Ver-sprechen ...

daß Jesus Christus durch 'sein' Leiden die Menschen von 'ihrem' Leiden 'erlöst' hat ...



diese religionsphilosophischen Ansätze zum Ertragen des Leidens ...

nehmen aber auch wiederum nur die Funktion vorweg ...



was heutzutage in unserer Verfassung als Freiheit verankert ist ...

insbesondere also Meinungsfreiheit Demonstrationsfreiheit Reisefreiheit etc ...



mit anderen Worten ... dem Volk wird vorgegaukelt ... es habe doch alle Freiheiten ...

nur um damit im Bewußtsein und möglichst noch im Unterbewußtsein des Volkes zu vernebeln ...



wie das Volk dennoch massiv leidet und erträgt ... verzichtet und opfert

und hinter welchen hohen Hürden und Mauern es diese angebliche Freiheit hat ...



kurz gefaßt könnte man das auf den Punkt bringen ...

Meinungsfreiheit (...) ist die Fortsetzung des Buddhismus (...) mit anderen Mitteln ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen