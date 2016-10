Sonntag, 30 Oktober 2016 | 43.304

Merkels Willkür-Physik und Voßkuhles Un-Recht (2)

Stephan von Dassel ... also der neue Bürgermeister in Mitte von Berlin ...

um das der Vollständigkeit halber noch zu erläutern ...



hat einen Vorfahren ...

der unter Kaiser Barbarossa Erzbischof von Köln war ...



vielleicht war es auch umgekehrt ...

also daß Rainald von Dassel den Barbarossa dazu gebracht hat ...



für den Papst Kriege zu führen ... und diesen Kreuzzug anzutreten ...

auf dem er dann so unspektakulär gestorben ist ...



wie dem auch sei ...

Rainald von Dassel war jedenfalls nicht nur Erzbischof des Papstes ...



sondern auch maßgeblicher Ratgeber und entscheidender Initiator ...

für die Politik Barbarossas ...



es ist noch nicht absehbar ... ob oder inwieweit Stephan von Dassel ...

sich vom politischen Verhalten seines Vorfahren anstecken und inspirieren läßt ...



Erzbischof will er offenbar jedenfalls nicht werden ...

Bürgermeister einer Großstadt wie Mitte von Berlin ist ja auch schon ganz schön ...



immerhin gibt es aber gerade ... wenn man so will ...

ein noch berühmteres und früheres Beispiel ... oder soll man sagen Vorspiel ...



es gibt angeblich rund zwei Millionen Chinesen ...

die behaupten ... direkte Nachkommen eines gewissen Herrn Kong zu sein ...



genauer Kong Zi ... oder Kong fu Zi ... und in der ganz langen Form Kong fu Zi us ...

bzw in der latinisierten Form eben Konfuzius ...



und eine gewisse Frau Kong Dexin ... die sich zur 77. Generation rechnet ...

bringt gerade in Erinnerung an Konfuzius ein dramatisches Tanz-Theater-Spiel ...



auf die Bühne ... das in China schon recht erfolgreich läuft ...

und vor allem mit dem Wohlwollen der Staatsregierung ...



das im Januar in New York Premiere haben soll ...

und dann wohl bald auch zu uns kommt ... also in die Heimat des Rechtsstaats ...



bekanntlich wurde der Konfuzianismus etwa im 2. Jahrhundert vor Christus ...

in China zur Staatsdoktrin erhoben ...



aber durch die Revolution 1912 abgeschafft ...

hat anscheinend doch nicht so geklappt mit dem demokratischen und sozialen Staat ...



aber ...

nachdem die chinesische Regierung inzwischen den Rechtsstaat übernommen hat ...



wie er ihr in anscheinend von Dasselscher Manier ...

von der Bundesregierung bzw vom Bundesjustizministerium anempfohlen wurde ...



und sie anscheinend damit genau so gut zurechtkommt ...

wie vorher mit der Diktatur ...



will sie sich jetzt auch dem Gedanken des demokratischen und sozialen Staates nähern ...

wie er von der Bundesregierung Merkel / Voßkuhle praktiziert wird ...



und damit den Ideen von Konfuzius ...

was dann zwangsläufig zur nächsten Revolution führen wird ...



da man die Brot/Spiele/Meinungsfreiheits-Politik der Bundesregierung ...

nicht ohne weiteres dem chinesischen Volk überstülpen kann ...









