Samstag, 29 Oktober 2016 | 43.303

Merkels Willkür-Physik und Voßkuhles Un-Recht ...

wir wissen doch schon ... seit Albert Einstein ...

e = m mal c quadrat ...



die aktuelle politische Energie folgt in etwa dieser Formel ...

denn das ist nichts anderes ...



als m wie die Physikerin Merkel ...

bzw das was sie 'ihre' völlig hirnverbrannte Politik nennt ...



mal c wie der Rechtsprofessor cetaVoßkuhle ...

bzw dieses völlig absurde Unrecht ...



das er 'seine' objektiv verfassungswidrige Rechtsprechung nennt ...

und das im Quadrat ... mindestens ...



wann begreift denn das mal jemand ...

daß es eigentlich nicht mal eine Handvoll ...



sondern nur diese beiden sind ...

die sich zusammentun wie Mann und Frau ...



und statt Kinder zu machen bzw zu kriegen ...

im entsprechend übertragenen Sinne systematisch ein Faß aufmachen ...



mit dem man die Welt zur Explosion bringen kann ...

und hartnäckig die Lunte dranlegen und zündeln ...



und die gesamte internationale Presse steht dabei und guckt zu ...

und sagt ... Hauptsache wir haben was Interessantes zu berichten ...



und die gesamten Stellvertreter Gottes und oder welcher Götter auch immer ...

stehen dabei und gucken zu und sagen ...



Hauptsache Ihr betet schön ...

denn das Himmelreich ist nahe ...



und praktisch alle Intellektuellen dieser Welt stehen dabei und gucken zu ...

und sagen ...



Hauptsache Kunst und Wssenschaft ... Forschung und Lehre sind möglich ...

ob das auch Sinn macht ... darauf kommt es doch gar nicht an ...



und praktisch alle Reichen dieser Welt stehen dabei und gucken zu ...

und sagen ...



Hauptsache wir werden noch reicher ...

ob das auch einen Nutzen bringt ... darauf kommt es doch gar nicht an ...



und darauf ... daß es gar den Nutzen mehrt ...

wie das unsere Verfassung an sich für jeden Bürger als Ziel ganz klar vorgibt ...



natürlich auch nicht ...

und für Frau Merkel und Herrn Voßkuhle offensichtlich ganz und gar nicht ...



mit anderen Worten ...

der Knackpunkt ist also gar nicht ... daß Frau Merkel Politik nicht kann ...



was sie meines Wissens auch nie behauptet hat ...

abgesehen davon daß sie es eben auch nie gelernt hat ...



sondern daß Herr Voßkuhle Recht nicht kann ...

obwohl er es hinreichend studiert hat ...



und sich für den größten Rechtsexperten im Erdkreis hält ...

und vor allem eben die höchste Rechts-Position ungeniert beansprucht ...



historisch gesehen könnte man sagen ...

der Graf Stauffenberg hat also mit Hitler den ganz Falschen im Visier gehabt ...



oder ... wenn wir schon bei der Geschichte sind ...

wenn Barbarossa nicht seinerzeit in einem Fluß in Kleinasien ertrunken wäre ...



dann ... ach Du lieber Gott ...

naja ... dann wäre heutzutage ein Grüner nicht Bürgermeister in Mitte von Berlin ...



zum Beispiel ...

ich mein ja nur ...









