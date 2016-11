Dienstag, 29 November 2016 | 48.334

Das Kommissionarristische Europa ...

man kann das gelegentlich immer mal wieder sehen und beobachten ...

und dann mit ansehen und erleben und erleiden müssen ...



wie jemand ... der mit seinem Wagen ...

nehmen wir wohlwollend mal an versehentlich in den Graben gerutscht ist ...



und nun ebenso hartnäckig wie unbelehrbar glaubt ...

je mehr Gas er gibt desto eher kommt er da wieder raus ...



oder sogar besser als vorher ...

wie die Frau Kanzlerin immer wieder sagt ...



und eben nicht merkelt ...

daß er den Wagen immer tiefer in den Sand gräbt ...



bis die Reifen weggefetzt sind ...

und im besten Fall der Wagen wenigstens nicht auch noch in Flammen aufgeht ...



die neueste 'Richtlinie' aus Brüssel heißt zum Beispiel ...

'push for more EU-cooperation to better protect Europe' ...



das ist genau so unsinnig und hirnverbrannt ... ungefähr ...

wie wenn derjenige der da in seinem Wagen festsitzt ...



endlich akzeptiert daß er da nicht rauskommt ...

und dann sagt ...



ich such mir jetzt jemanden der mir hilft den Wagen zu waschen ...

damit ich meinen Fuhrpark zu Hause besser schützen kann ...



*



die Politische Oper ...

Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen