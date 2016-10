Freitag, 28 Oktober 2016 | 43.302

Angela Merkel et al ... nicht Hand / nicht Fuß ...

man könnte es auf die Formel der 'Handvoll' bringen ... also die Zahl 5 ...

denn es sind kaum mehr als eine Handvoll Persönlichkeiten ...



bzw Aspekte Komponenten Kriterien ...

die aktuell wie kontinuierlich den Gang der Dinge bestimmen ...



(1) da ist die Verantwortungslosigkeit ... wie sie (u.a.)durch Angela Merkel ...

und 'ihre' exekutive Politik bzw Politische Führung repräsentiert wird ...



(2) da ist die Rechtlosigkeit ... wie sie (u.a.) durch Andreas Voßkuhle ...

und 'seine' so genannte Rechtsprechung repräsentiert wird ...



(3) da ist die Gottlosigkeit ... wie sie (u.a.) durch Franziskus den aktuellen Papst ...

als wohl exponiertesten Vertreter aller Religionen repräsentiert wird ...



(4) da ist die Sinnlosigkeit ... wie sie (u.a.) durch Jürgen Habermas ...

bzw die Leute die dauernd nach dem Sinn des Lebens suchen repräsentiert wird ...



(5) da ist die Nutzlosigkeit ... wie sie (u.a.) durch Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann ...

soweit (jeweils) nicht durch Mißbrauch des verfügbaren Reichtums und Kapitals repräsentiert wird ...



bzw ... man könnte auch sagen ... nicht Kopf / nicht Hand / nicht Fuß ...

wenn man also versucht ... das politische Geschehen vom Kopf auf die Füße zu stellen ...



(6) da ist diese Attitude ... daß die Politik ... also die (regierungs etc) amtliche Kriminalität ...

der freien Kriminalität immer erst hinterher hinkt und sie dann zu übertreffen versucht ...



(7) da ist diese Attitude ... daß Recht und Ordnung konsequent beseitigt ...

und durch einen so genannten Rechtsstaat und Diktatur ersetzt werden sollen ...



(8) da ist diese Attitude ... das Bewußtsein und die Verantwortung vor Gott ...

hemmungslos dazu auszunutzen ... dem Volk auch den Rest von Verstand noch zu nehmen ...



(9) da ist diese Attitude ... Wissenschaft als Selbstzweck zu betreiben ...

und dem Volk jedes Verständnis für die Zusammenhänge in dieser Welt zu nehmen ...



(0) da ist diese Attitude ... materiellen Reichtum als Selbstzweck anzuhäufen ...

und sich darüber in geistiger und kultureller Armut zu verlieren ...









