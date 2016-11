Montag, 28 November 2016 | 48.333

Deutsche und ... die Slowakische Ratspräsidentschaft ...

die sich allmählich dem Ende zuneigt ...

und ... wie üblich ... außer Spesen nichts gewesen ...



für den Europäischen Rat ... für die Europäische Kommission ...

und für einige Abgeordnete des Europäischen Parlaments ...



immerhin ... noch reden die Slowaken nicht vom Slowexit ...

aber näher gekommen sind sich die Bürger nicht ...



nicht mal daß Bratislawa auf gut deutsch ja eigentlich Preßburg heißt ...

hat sich rumgesprochen ... oder auf ungarisch Pozsony ...



was weder was mit Potztausend zu tun hat ...

noch mit der Firma Sony ...



sondern damit zusammenhängt ...

daß Pozsony für fast drei Jahrhunderte mal ungarische Hauptstadt war ...



und damit haben die heutigen Slowaken noch genau so ihre Schwierigkeiten ...

wie die heutigen Westdeutschen mit den ehemaligen Ostdeutschen ...



*



Das Parlamentaristische Europa ... die Arbeit der 'political groups leaders' ...

wird wieder geprägt und bestimmt durch die



Plenary session and committee meetings Brussels ...

discussions with Council and Commission ...



for better support and additional funds to boost key initiatives ...

for underoccupied SMEs (KMUS) and unemployed youngsters ...



for research and student mobility ...

for transport infrastructure projects ...



*



der Po-litische Film ...

die Po-seidon das Po-litische Schiff ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...

Wohl und Wehe ... Zivilisation und Kultur ... Verfassung und Ordnung ...









