Donnerstag, 27 Oktober 2016 | 43.301

Deusche und ... Juden / Berlin und ... Auschwitz ...

'Wer schon mal gestorben ist ...

dem tut nichts mehr weh' ...



Marko Feingold ist 104 Jahre alt ...

und einer der ältesten Holocaust-Überlebenden ...



der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg ...

erzählt in Gesprächen und Vorträgen von seinem Lebens und Überlebensweg ...



am Donnerstag 10 November 2016 um 19 Uhr im Jüdischen Museum Berlin ...

eigentlich ein Pflichttermin ... www.jmberlin.de



*



trotzdem darf und muß in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden ...

Marko Feingold konnte überleben ...



nach den von Deutschen im allgemeinen ...

und von Adolf Hitler im besonderen begangenen Verbrechen ...



die Menschheit wird nach dem bevorstehenden burn-out der Welt nicht überleben ...

bzw nach den von Deutschen im allgemeinen und Angela Merkel im besonderen



begangenen Verbrechen ...

unabhängig davon ...



daß nicht nur die Juden sondern (fast) das gesamte deutsche Volk ...

Hitler genaus so hilflos ausgesetzt war ... wie heutzutage Angela Merkel ...



Hitler durch massivstes Unternehmen und Betreiben ...

Angela Merkel durch massivstes Nichtstun und Laufenlassen ...



es kann objektiv keinen Zweifel daran geben ...

daß der aktuelle Weltzustandsbericht ...



zu einem wesentlichen Teil auf das Tun und Lassen ...

der deutschen Regierungs bzw Staats-Chefin zurückzuführen ist ...



deren Verhalten jede sinnvolle politische Komponente fehlt ...

und die schlimmer agiert als ein halbwegs dressierter Affe ...









