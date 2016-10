Donnerstag, 27 Oktober 2016 | 43.301

AMTO ... Angela Merkels Terror Organsisation ...

die deutsche Polizei ... treu und ergeben wie ein deutscher Schäferhund ...

und das obwohl die Kanzlerin Hunde doch nicht mag ...



läßt sich die Polizei von der Bundeskanzlerin und einem Innenminister aufhetzen ...

der ebenso unfähig ist und keinerlei Talent zum Politiker hat ...



und geht mit allen verfügbaren modernen technischen Hilfsmitteln und Waffen ...

auf halbwegs friedliche Bürger los ...



die von dieser geisteskranken Bundeskanzlerin ...

in höchste schier ausweglose Verzweiflung getrieben werden ...



das deutsche Volk hat sich bis heute nicht davon erholt ...

daß seine Regierung einfach zu faul war ...



eine halbwegs sinnvolle Arbeitsmarktpolitik zu machen ...

und allen Deutschen Arbeit und Einkommen ... Brot und Lohn zu sichern ...



und hat statt dessen so genannte Gastarbeiter ins Land geholt ...

um die hier das machen zu lassen ...



was deutsche Arbeitslose genau so gut ...

wenn nicht besser hätten machen können ...



entsprechend wird sich das deutsche Volk nie ... nie (!) ...

von den so genannten Flüchtlingen erholen ...









