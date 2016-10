Donnerstag, 27 Oktober 2016 | 43.301

Der so genannte Rechtsstaat des Andreas Voßkuhle ...

also des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...

folgt dem Prinzip 'Wasch mir den Pelz aber mach mich nicht naß' ...



mit anderen Worten 'Ich halte mich an die Verfassung ...

solange ich bestimmen kann wie sie zu interpretieren ist ...



solange ich im Grunde genommen doch machen kann was ich will ...

solange der Krug zum Brunnen geht bis er bricht ...' etc ...



entsprechend der Spaß-Staat von Angela Merkel ...

'Ich mache hier Politik wenn und solange es Spaß macht' ...



mit anderen Worten ...

wenn und solange ich hier machen kann was ich will ...



wenn und solange die Herausforderung gerade darin besteht ...

die Herstellung einer halbwegs verfassungsmäßigen Ordnung zu verhindern ...



solange ich meinen eigenen und beliebigen ...

ebenso einfältigen wie zufälligen Willen durchsetzen und rumspielen kann ...



mangels konkreter sinnvoller Vorstellungen ...

bzw Verständnis für die Aufgaben und Aufträge der Verfassung ...



und solange auch niemand ernsthaft etwas dagegen unternimmt ...

der Parlamentspräsident nicht und der Gerichtspräsident schon gar nicht ...



*



und dann läßt Kanada den CETA-Gipfel platzen ...



das Problem ist doch nicht ...

daß jetzt dieses Abkommen nicht zustande kommt ...



sondern daß einzig und allein Frau Merkel und Herr Voßkuhle nicht in der Lage sind ...

halbwegs kompetente Partner für für solche Verhandlungen zu sein ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen