Das Wort der hysterischen Pfarrerstochter ...

es kommt nicht darauf an ... Recht zu haben ... sondern es zu bekommen ...

sagt das Volk ... auf der Suche nach der Gerechtigkeit ...



so ähnlich gilt das auch für ... es kommt nicht darauf an wie jemand ist ...

sondern was ihm nachgesagt wird ... wie er sei ...



Angela Merkel zum Beispiel wird nachgesagt ...

sie könne ... sie würde ... wie ein verantwortlicher Führer handeln ...



genau das tut sie eben nicht ... und sie kann es auch gar nicht ...

typischer Fall von dum geboren und nichts dazugelernt ...



*



diese evangelisch lutherisch protestantisch reformatorische Kindfrau ...

das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche und ... Europas Weltbürger

das Po-litische Thema ... Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ...









